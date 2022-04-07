8 Nisan BİM kataloğu 2022! BİM’de neler var? BİM 8 Nisan 2022 kataloğu yayınlandı! 8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri!

8 Nisan 2022 BİM aktüel kataloğu içindeki ürünler yarın raflarda olacak. BİM mağazalarında yer alacak ürünleri 4 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda ürünlerin fiyat bilgileri de yer alıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanan BİM kataloğu ürünlerinde haftanın ikinci kataloğunda hangi ürünlerin olduğu sorgulanıyor. İşte 8 Nisan BİM kataloğu 2022

8 Nisan BİM kataloğu 2022

8 Nisan 2022 BİM aktüel kataloğu 1. sayfa

55 Ekran Android TV,

Smart Uydulu Led TV,

TV Sehpası,

Metal Bahçe Oturma Grubu

Gölgelikli Yatarlı Bahçe Salıncağı





BİM aktüel ürünler kataloğu 2. sayfa

Porselen Yemek Takımı,

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri,

Mop Temizlik Seti,

Krep Tavası,

Tek Fiyat Ürünler,

Kahve Yanı Su Bardağı,

Cam Damacana Sürahi,

Lüks Mutfak Havlusu

Oyuncaklar





8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu 3. sayfa

Blender Seti,

Türk Kahvesi Makinesi,

Erkek Bakım Seti,

Buharlı Temizleme Makinesi,

Cam Baskül,

Mafsallı Duş Seti,

Katlanır Yatak,

Plastik Sandalye

Kurutmalık





8 Nisan BİM kataloğu 2022 4. sayfa