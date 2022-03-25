25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022 Cuma gÃ¼nÃ¼ BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi BÄ°M aktÃ¼el 25 Mart 2022 Ã¼rÃ¼nleri

25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022! Cuma günü BÄ°Mâ€™de neler var, bu hafta BÄ°Mâ€™e ne geldi? BÄ°M aktüel 25 Mart 2022 ürünleri!
AvantajlÄ± fiyatlarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼rÃ¼n BÄ°M'in aktÃ¼el kampanyalarÄ± ile vatandaÅŸlarÄ±n oluyor. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu iÃ§in indirim gÃ¼nÃ¼ geldi. 25 Mart 2022 BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu farklÄ± kategorilerde cazip indirimler ile alÄ±ÅŸveriÅŸ severleri bekliyor. Bu Cuma BÄ°Mâ€™de Kaan Ã‡apa Makinesi 3.499 TL satÄ±ÅŸa sunulacak. Peki, BÄ°M'de cuma gÃ¼nÃ¼ neler var, BÄ°Mâ€™e ne gelecek? Ä°ÅŸte, 25 Mart BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 2022â€¦
25 Mart BÄ°M kataloÄŸu 2022 paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M marketleri tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan indirimli Ã¼rÃ¼nleri kataloÄŸunda fiyat bilgileri de paylaÅŸÄ±ldÄ±. BÄ°M'de bu hafta; bahÃ§e Ã¼rÃ¼nlerinden, ev ve ofis aksesuarlarÄ±na, elektroniklerden oyuncaklara pek Ã§ok ÅŸey indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Ä°ÅŸte, BÄ°M BÄ°M aktÃ¼el 25 Mart 2022 Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu listesi...
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Woon 55â€³ Smart Dual Tv 5.299 TL
Woon 43â€³ Smart Android Tv 3.999 TLâ€™den
Kumtel Siyah Cam Set ÃœstÃ¼ Ocak 729 TL
Philips SÃ¼pÃ¼rge 1299,00 TL
Fakir BuharlÄ± Temizleme Makinesi 379
KadÄ±n Supersoft Ev Pantolonu 59,90 TL
Banyo PaspasÄ± 65Ã—80 cm 19,90 TL
Lavanta Kokulu Defter 9,90 TL,
Damla YayÄ±nevi DeÄŸerler Dizisi Kitaplar 5,90 TL
Kral Åžakir Ä°lk Okuma KitaplarÄ± 9,90 TL
KÃ¼vette Bebek 39,90 TL,
Luna ve Bisikleti 79,90 TL,
Sihirli Resim KÃ¢ÄŸÄ±dÄ± Seti 19,90 TL
Woodoy Katomath Oyunu 22,50 TL
TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± TÄ±r 79,90 TL
9 ParÃ§alÄ± KÃ¼p Puzzle 24,90 TL
Chefâ€™s Pro Blender Seti 249 TL
Akel Katmer GÃ¶zleme SacÄ± 249 TL
KapaklÄ± Kase Seti 3â€™lÃ¼ 39,90 TL
PaÅŸabahÃ§e Ã‡ay BardaÄŸÄ± 6â€™lÄ± 24,90 TL
Kaan Ã‡apa Makinesi 3.499 TL
AhÅŸap SaplÄ± Ã‡apa Sivri / Ã‡atal 29,90 TL
AhÅŸap SaplÄ± BoyalÄ± Ã‡elik Keser 34,90 TLâ€™den ve
Yaprak Temizleme TÄ±rmÄ±ÄŸÄ± ve 120 cm Sabit SÄ±rÄ±k 39,90 TL
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Bitki Destek Kafesi 44 cm 29,90 TL
Bitki Destek Kafesi 60 cm 34,90 TL
Fidan BaÄŸlama Teli 100 m 19,90 TL
Bitki / Ã‡iÃ§ek Etiketi 20â€™li 14,90 TL
Fide Dikme AparatÄ± 9,90 TL
Plastik KÃ¼rek 19,90 TL
Burunlu Ã‡iÃ§ek Sulama KabÄ± 14,90 TL
Budama Testeresi 59,90 TL
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Spiral Hortum 99,90 TL
Solar AydÄ±nlatma Sistemi 379 TL
SensÃ¶rlÃ¼ Solar Duvar LambasÄ± 99,90 TL
Solar Panelli Telli Led 10m 89,90 TL
Ofis Bazaar Modern Ã‡iÃ§eklik 159 TL
8 BÃ¶lmeli Ã‡ok AmaÃ§lÄ± Dolap 499 TL
Mimilos KatlanÄ±r Masa 99,90 TL
Evde Sebze YetiÅŸtirme Seti 19,90 TL
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