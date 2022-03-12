YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman? YÖKDİL sınavı iptal mi? ÖSYM YÖKDİL 2022/1 sınavı hakkında açıklama yaptı!

Kar yağışı yurdu etkisi altına alınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 13 Mart Pazar günü yapılması planlanan YÖKDİL sınavı aramaları arttı. Adaylar YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediğini, ne zaman yapılacağını ve iptal edilip edilmediğini sorgulamaya başladı.

YÖKDİL NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaparak sınavın ertelenmediğini 13 Mart’ta yapılacağını duyurdu.