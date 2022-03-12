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    EğitimPazartesi okullar tatil mi, 14 Mart Pazartesi okul var mı? İstanbul’da 14 Mart tatil mi?
    HaberlerEğitim Haberleri Pazartesi okullar tatil mi, 14 Mart Pazartesi okul var mı? İstanbul’da 14 Mart tatil mi?
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    Pazartesi okullar tatil mi, 14 Mart Pazartesi okul var mı? İstanbul’da 14 Mart tatil mi?

    14 Mart Pazartesi okullar tatil mi, pazartesi okul var mı? Öğretmenler, öğrenciler ve velileri İstanbul’da kar yağışının devam etmesi nedeniyle okulların durumunu sorgulamaya başladı. Kar yağışı dolayısıyla 14 Mart 2022 Pazartesi okulların tatil olup olmadığı arama motorları aracılığıyla araştırılıyor.

    12.03.2022 - 12:32 |
    Pazartesi okullar tatil mi, 14 Mart Pazartesi okul var mı? İstanbul’da 14 Mart tatil mi?

    Kar tatili ile ilgili açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Gözler İstanbul Valiliği tarafından alınacak karara çevrildi. 14 Mart Pazartesi kar nedeniyle okulların tatil olup olmadığının yanıtı sorgulanıyor.

    PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, 14 MART PAZARTESİ OKUL VAR MI?

    İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilerde şu ifadeler yer alıyor.

    "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

    Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

    Bu ifadeler 14 Mart Pazartesi günü eğitime devam edileceğini belirtirken, Valilik henüz yeni bir açıklama yapmadı.

     

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