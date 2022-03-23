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    EğitimOkullarda 2. dönem ara tatil ne zaman 2022, NİSAN ARA TATİL başlangıç tarihi? Ara tatil kaç gün?
    HaberlerEğitim Haberleri Okullarda 2. dönem ara tatil ne zaman 2022, NİSAN ARA TATİL başlangıç tarihi? Ara tatil kaç gün?
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    Okullarda 2. dönem ara tatil ne zaman 2022, NİSAN ARA TATİL başlangıç tarihi? Ara tatil kaç gün?

    Okullarda 2. ara tatil ne zaman, kaç gün? Mart sonu yaklaştıkça öğrencilerin 2. dönem ara için heyecanı da artıyor. MEB eğitim öğretim takvimine göre 2. dönem öğrenciler ve öğretmenler bir haftalık ara tatil yapacak. İlk dönem ara tatiline Kasım ayında çıkan öğrenciler, şimdi ikinci arar tatil için geri sayıma başladı. Peki, nisan ara tatil tarihi? Okullarda ara tatil kaç gün?

    23.03.2022 - 12:45 |
    Okullarda 2. dönem ara tatil ne zaman 2022, NİSAN ARA TATİL başlangıç tarihi? Ara tatil kaç gün?

    2. ara tatilinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. MEB eğitim öğretim takvimiyle 2. dönem ara tatil tarihleri belli oldu.

    2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Resmiyette beş gün olan ara tatil hafta sonundan başlayacağı için öğrenciler, 9 – 17 Nisan arasında 9 günlük bir tatil yapacak.

    2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Bu yıl okullar 6 Eylül 2021'de yüz üze eğitim ile başlamıştı.

    İlk ara tatil 15 Kasım 2021 tarihinde başladı.

    Yarıyıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

    İkinci ara tatil ise 11 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

    Okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.

     

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