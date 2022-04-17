Ara tatil ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, yarın...
Ara tatilin bitmesine bir gün kala MEB'den flaş açıklama geldi. Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiriyor. 18 milyon öğrenci için yarın ders zili çalacak. Özellikle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık tempolarını artıracakları bir süreç başlayacak.
17.04.2022 - 12:02 |
İkinci dönemde 9 günlük ara verildi. Öğrenciler tatilde dinlendiler, okul zamanı fırsat bulamadıkları etkinlikleri yaptılar.
Öğretmenler de ara tatil boyunca mesleki gelişim eğitimlerini Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden aldı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.
Hazırlık temposu artacak
Okulların açılmasıyla 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için sınavlara hazırlık temposu artacak.
8'inci sınıf öğrencileri Liseler Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak. Sınav 5 Haziran'da yapılacak.
12'nci sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.
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