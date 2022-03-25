AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, AÖF giriş belgesi nasıl alınır? AÖF vize tarihleri!

AÖF giriş belgesi için aramalar arttı. AÖF 2. dönem vize sınavları için geri sayım başlarken, sınava katılacak öğrenciler sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri ile ilgili son durum…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş belgeleri AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanması ile belli olacak. Öğrenciler sınav yerlerini https://giris.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF VİZE TARİHLERİ NE, SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF 2. dönem bahar dönemi sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 21 Şubat 2022 tarihine kadar kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF 2. dönem vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Sınav ile ilgili fakülteden açıklama henüz gelmedi.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti