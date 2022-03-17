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    Eğitim53. TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri sonuçları açıklandı!
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    53. TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri sonuçları açıklandı!

    ERCİYES Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 53'üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasına katılan projeler için ödül töreni düzenlendi.

    17.03.2022 - 17:04 |
    53. TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri sonuçları açıklandı!

    TÜBİTAK 53'üncü Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri sonuçlandı. Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar,  TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

    Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, yarışma hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise konuşmasında yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Sevgili gençler, Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Türkiyenin milli teknoloji hamlesinin çekirdek ekibi sizlersiniz. Gelecek sizlere emanet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dünyada ilk on ülke arasına girmek istiyorsak bu sizlerin sayesinde olacak. Sizler bunu başaracaksınız. Bizlerde bundan çok ümitliyiz ve geleceğe ümitle bakıyoruz. Yarışmalarda dereceye girmek önemli değil, önemli olan bu yarışmalara katılarak, bu özgüveni göstermektir. Bu özgüveni de sizler de görmekten mutlu olmaktayız" diye konuştu. (DHA)

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