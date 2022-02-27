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DünyaZelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması : Sonuç vereceğine inanmıyorum
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Zelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması : Sonuç vereceğine inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak olan müzakerelere değinerek, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

27.02.2022 - 19:25 |
Zelenskiy'den son dakika müzakere açıklaması : Sonuç vereceğine inanmıyorum

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ile söz konusu müzakerelere değinerek, “Açıkçası her zaman olduğu gibi Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığım konusunda tek bir şüphesi olmayacak” dedi.

“Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum”

Müzakereler konusunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan Zelenskiy, “Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptım. Onunla 2 yıldır konuşmamıştık ve bugün uzun uzun konuştuk. Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Belarus’tan, Ukrayna’ya asker girmesini istemiyorum dedim. Bana bu konuda güvence verdi” ifadelerini kullandı.

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