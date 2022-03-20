Zelenskiy'den Putin'e savaşı bitirecek mesaj: Başarısız olursa üçüncü dünya savaşı başlar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesindeki savaşı yalnızca müzakerelerin sona erdireceğini belirtti.

CNN International'dan Fareed Zakaria'ya konuşan Zelenski, müzakerelerin başarısız olmasının üçüncü dünya savaşı anlamına gelebileceğini belirtti.

Zelenski, 'Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 şansımız varsa, bu şansı kullanmamız gerekiyor, bunu yapmalıyız' dedi.

Müzakerelerin sonucunu tahmin edemeyeceğini belirten Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Putin ile görüşme olasılığını müzakere etme olanağına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmalıyız. Ancak bu girişimler başarısız olursa, bu bir üçüncü dünya savaşı olduğu anlamına gelir.'