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Zelenskiy sıcak gelişmeyi duyurdu! 100 kişilik grup...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1’inci grubun güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu.

01.05.2022 - 18:35 | | İHA
Zelenskiy sıcak gelişmeyi duyurdu! 100 kişilik grup...

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından tahliyeler başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1’inci grubun güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurarak, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik 1’inci grup şimdiden güvenli bölgeye gidiyor. Yarın onlarla Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimize minnettarız! Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin tesisten tahliyesi üzerinde çalışıyorlar” dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği aktarılmış, “Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

 

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