Zelenskiy cephe hattında ortaya çıktı! Ukrayna halkına seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video yayınlayarak mesaj gönderdi ve Kiev'de olduklarını belirtti.
25.02.2022 - 21:05 |
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy Kiev'den video mesaj gönderdi. O mesajda Zelenskiy 'Buradayız, ülkemizi koruyoruz" dedi. Zelenskiy herkesin başkent Kiev'de olduğunu belirtti. Instagram hesabından paylaşım yapan Ukrayna lideri, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" yazdı.