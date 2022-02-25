Zelenskiy cephe hattında ortaya çıktı! Ukrayna halkına seslendi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy Kiev'den video mesaj gönderdi. O mesajda Zelenskiy 'Buradayız, ülkemizi koruyoruz" dedi. Zelenskiy herkesin başkent Kiev'de olduğunu belirtti. Instagram hesabından paylaşım yapan Ukrayna lideri, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" yazdı.