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DünyaZelenskiy cephe hattında ortaya çıktı! Ukrayna halkına seslendi
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Zelenskiy cephe hattında ortaya çıktı! Ukrayna halkına seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video yayınlayarak mesaj gönderdi ve Kiev'de olduklarını belirtti.

25.02.2022 - 21:05 |
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy Kiev'den video mesaj gönderdi. O mesajda Zelenskiy 'Buradayız, ülkemizi koruyoruz" dedi. Zelenskiy herkesin başkent Kiev'de olduğunu belirtti. Instagram hesabından paylaşım yapan Ukrayna lideri, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" yazdı.

 

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