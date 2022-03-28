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Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler. Birçoğunu ise bulamıyoruz” dedi.

28.03.2022 - 15:46 | | KİEV (İHA)
Zelenskiy: Belediye başkanlarımızı kaçırdılar ve bazılarını öldürdüler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy The Economist’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya’nın birçok Ukraynalı belediye başkanını kaçırdığını söyleyen Zelenskiy, “Kentlerimizin belediye başkanlarını kaçırdılar. Bazılarını öldürdüler ve birçoğunu ise bulamıyoruz. Bulduğumuz kişiler ise zaten ölmüş” dedi. Ukraynalı askerlerin ve gönüllülerin cesurca kentlerini savunduklarının altını çizen Zelenskiy, “Bizim korkusuz askerlerimiz şu an Mariupol’ü savunuyor. Onlar uzun bir süre önce buradan gidebilirlerdi fakat şehirden ayrılmadılar. Burada 31 günlük bombardımanın ardından onlar halen savaşmaya devam ediyor ve bunu Zelenskiy’in isteği üzerine değil ölenleri gömmek ve yaralıların hayatını kurtarmak için yapıyorlar. İnsanlar halen yaşıyor ve bizler onları korumaya devam etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Zaferi kazanacağız”
Zelenskiy, Ukrayna’nın zafer kazanacağına dair sözlerini yinelerken, “Başka bir şeye inanmak imkansız. Biz kesinlikle kazanacağız çünkü bu bizim evimiz, bizim toprağımız ve bizim bağımsızlığımız” dedi. Zelenskiy ayrıca, “Kazanılacak zaferin birçok insanın hayatını kurtarması mümkün çünkü bu olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Bizim toprağımız önemli” diyerek Ukrayna’da kalacaklarını ve sonuna dek ülkelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

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