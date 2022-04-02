GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaZelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti
HaberlerDünya Haberleri Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti
ABONE OL

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’yı Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

02.04.2022 - 01:00 | | İHA
Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti


Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 37. gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşmeleri devam ediyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı Başbakanlık Ofisi'nde ağırladı.

"Böyle bir zamanda Ukrayna’ya gelmek kahramanlıktır"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Zelenskiy, Metsola’nın Kiev’e böyle bir zamanda ziyaret gerçekleştirmesinin çok önemli ve anlamlı olduğu belirterek, "Size samimi olarak teşekkür etmek istiyorum. Size ve tüm ekibinize. Sizler böyle bir zamanda Ukrayna’ya gelerek kahramanlık örneği gösteriyorsunuz. Biz bugün ülkemizi koruyoruz ve partnerlerimizin ülkemize gelmesi halkımıza destek adına önemli bir adımdır. Biz sizinle telefonda tanışmıştık. Attığınız adımları değerli buluyoruz Ukrayna tarafında olduğunuz için mutluyuz. Sizin gelmeniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’yı kabul etti

Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

TBMM Başkanı Şentop'dan 'Ramazan' mesajı

Sıradaki Haber
Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

Türkiye için kritik açıklama! 'Bu sene maalesef' dedi ve kötü haberi verdi

Sıradaki Haber
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak?

Sıradaki Haber