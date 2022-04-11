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Zelenskiy açıkladı: Ukrayna tüm bunları durduracak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak halka seslendi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 47. güne girdi. Zelenskiy, halka seslenişi konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’da olanlardan Ukrayna’yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

11.04.2022 - 02:15 | | İHA
Zelenskiy açıkladı: Ukrayna tüm bunları durduracak

Zelenskiy, Rusya’nın olan bitenin sorumluluğunu Ukrayna’ya yüklediğinin altını çizdi ve açıklamasında "Rus agresifliği altında Ukrayna’da savaşın bir haftası daha bitiyor. Biz kendimizi koruyoruz. Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketini hayata geçiriyoruz. Biz topraklarımıza gelen ve insanlarımızı öldüren herkesi cezalandırmaya çalışıyoruz. Ruslar dünyayla iletişimlerini kaybettiler ve bizim suçlu olduğumuzu iddia ediyorlar. Tüm dünya onların suçlu olduğunu biliyor. Bucha’da olanlardan sanki biz sorumluyuz. Kramatorsk saldırısını bizim yaptığımızı söylüyorlar. Oysaki onların propaganda araçları haberlerini yaptı ve roket onlar tarafından işgal edilen yerden atıldı. Savaşın 6 haftasında hiç sivil yerlere saldırmadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.

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