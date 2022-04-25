Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve heyeti ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Polonya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgede önemli açıklamalarda bulunan Blinken, Rusya’nın Ukrayna’da düşüşe geçtiğini ve Ukrayna’nın başarılı olduğunu belirterek, "Rusya, amacı doğrultusunda Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını elinden almak istedi fakat başarısız oldu. Ordunun gücünü ve ekonomisini öne çıkarmaya çalıştı. Elbette bunun tam tersini görüyoruz. Savaşın geri kalanının nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ancak bağımsız bir Ukrayna'nın, Vladimir Putin'in sahnede olduğundan çok daha uzun süre var olacağını biliyoruz. İleriye dönük olarak Ukrayna’ya olan desteğimiz devam edecek. Bu, nihai başarıyı görene kadar sürecek” dedi.

“ABD’li diplomatlar Ukrayna’ya dönecek”

ABD’li diplomatların gelecek haftadan itibaren Ukrayna’ya döneceğini belirten Blinken, “Diplomatlar, Kiev'deki büyükelçiliğin yeniden açılma sürecine başlayacaklar. Sanırım bu birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Bunu en başta personelimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

800 milyon dolarlık destek

Polonya-Ukrayna sınırında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lloyd, Zelenskiy ile gerçekleştirilen görüşmenin “verimli” olduğunun altını çizerek, “Böyle bir olanağa sahip olduğumuz için oldukça mutluyuz. Toplantı esnasında, çok sayıda sivilin kaybından duyduğumuz üzüntüyü belirttik. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin püskürtülmesi konusunda başarılı bir iş çıkaran cesur Ukraynalı birliklerden bahsettik. Bununla birlikte, profesyonelliklerini ve demokrasilerini savunmaya olan bağlılıklarına olan hayranlığımızı ifade ettik” dedi. Rusya’nın odak noktasının kısmen de olsa Ukrayna’nın doğusuna kaydığı için gelişen şartlarda Ukrayna’nın ihtiyaçlarının değiştiğini söyleyen Lloyd, “Ukraynalılar uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyuyor. Tanklara ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini duydunuz. Ve onlara ihtiyaçları doğrultusunda destek olacak mühimmatları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte burada neler yaptığımızı gördünüz. Başkan tarafından bizlere, 5 taburdan oluşan 155 obüs, yüzbinlerce top mermisi ve 800 milyon dolarlık çeşitli destekler için yetki verildi” sözlerine yer verdi.

“Doğru ekipman ve doğru destek”

ABD'nin, Ukrayna-Rusya savaşını "doğru ekipman ve doğru destekle" kazanabileceğine inandığını söyleyen Lloyd, "Kazanma yetenekleri açısından, kazanmanın ilk adımı kazanabileceğinize inanmaktır. Ukrayna'nın, doğru ekipmana ve doğru desteğe sahip olduğu takdirde kazanabileceğine inanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"ABD’ye minnettarım"

Ukrayna’ya ABD tarafından yapılan yardımların öneminin altını çizen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Üst düzey ABD’li yetkililerin böylesine kritik bir dönemde Kiev’e yaptıkları ziyaret çok kıymetli ve önemlidir. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yapılacak askeri yardımları, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların arttırılmasını, Ukrayna’ya yönelik finansal yardımları ve güvenlik garantisi konularını görüştük. ABD’ye bu çok kıymetli yardımlarından dolayı minnettarım" ifadelerini kullandı.