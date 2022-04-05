Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesini işgale girişen Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Zelenskiy, Rusya ile yürütülen müzakerelerin Bucha'daki katliamın ardından zorlu bir döneme girdiğini ancak başka bir seçenek bulunmadığını aktardı. Ukrayna liderine göre, asıl soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, masada ne kadar güçlü olunacağı.

Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetiminin Bucha ve diğer yerlerdeki muhtemel savaş suçlarını araştıracağını ve yabancı ülkelerden ekiplerin de söz konusu araştırmaya katılacağını bildirdi.

Pazartesi günü işgalin başlangıcından bu yana ilk kez başkent Kiev'den ayrılıp Buça'yı ziyaret eden Zelenskiy, ilçede yaşananları 'soykırım' olarak tanımlamıştı.