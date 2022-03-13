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DünyaZelenski, sığınaktan çıkıp ziyaret ettiği yaralı askerlere madalya verdi
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Zelenski, sığınaktan çıkıp ziyaret ettiği yaralı askerlere madalya verdi

Zelenski, yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Tedavi gören askerlerin her birine hem teşekkür eden hem de şifa dileyen Zelenski, Rusya’ya karşı savaşan Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

13.03.2022 - 20:15 |
Zelenski, sığınaktan çıkıp ziyaret ettiği yaralı askerlere madalya verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 18’inci gününde devam ediyor. Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, düzenlenen törenlerle toprağa verilirken, yaralı askerlerin tedavilerine de hastanelerde devam ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Rusya’nın saldırılara başladığı ilk günden bu yana başkent Kiev’deki konutunda veya konutunun hemen dışarısında görüntüler veren Zelenskiy, bu kez hastane ziyaret ederek yaralı askerlerle sohbet etti. Komuta kademesindeki askeri liderler de Zelenskiy’e yaralı askerlerin durumlarıyla alakalı bilgiler aktarırken, Zelenskiy, hastane personeli ile de sohbet etti. Tedavi gören askerlerin her birine hem teşekkür eden hem de şifa dileyen Zelenskiy, Rusya’ya karşı savaşan Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

Zelenskiy, hastane ziyaretini ait görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yaralı askerlerimizi ziyaret ettim. Çocuklar, geçmiş olsun. İnanıyorum ki en güzel hediye taburcu olmanız olacak” ifadelerini kullandı. Zelenskiy’in hangi kentte hangi hastaneyi ziyaret ettiği konusunda ise bilgi verilmedi.

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