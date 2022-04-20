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Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun silah ihtiyacına vurgu yaparak, "Ortaklarımız gibi Rusya'yla boy ölçüşecek silahlarımız olsaydı bu savaşı çoktan bitirirdik" dedi.

20.04.2022 - 11:30 | | UKRAYNA, (DHA)
Zelenski: Bu savaşı çoktan bitirebilirdik

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'nın askeri taktiklerinin açıkça üstün olduğunu ancak silah gücünün zayıf olduğunu belirterek, "Ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya Federasyonu'nun kullandığı silahlarla boy ölçüşebilir silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk. Barışı çoktan yeniden kurmuş ve topraklarımızı işgalcilerden kurtarmış olurduk. Çünkü Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki üstünlüğü oldukça açık" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALILARIN HAYATINI KURTARIN
Zelenski, "Bu nedenle, demokratik dünyanın liderleriyle her temasta, tüm müzakerelerde, tüm görüşmelerde basit gerçeği vurguluyorum. Ukrayna'nın, ortaklarının yıllardır bir yerde sakladıkları silahları sormak zorunda kalması adil değil. Ukrayna'nın burada ihtiyaç duyduğu silahlara sahiplerse, her şeyden önce özgürlüğü korumaya yardımcı olmak onların ahlaki görevidir. Binlerce Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım edin" dedi.

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