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Zelenski: Anti-Putin koalisyonu oluÅŸturuyoruz

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda anti-Putin koalisyonu oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirterek Von der Leyen, Macron, Nehammer ve ErdoÄŸan ile ordumuz iÃ§in somut yaptÄ±rÄ±mlar ve somut yardÄ±mlar hakkÄ±nda konuÅŸtum. KararlÄ± eylemler bekliyoruz ifadelerini kullandÄ±.Â

24.02.2022 - 17:34 | | UKRAYNA, (DHA)
Zelenski: Anti-Putin koalisyonu oluÅŸturuyoruz

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda anti-Putin koalisyonu oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirterek Von der Leyen, Macron, Nehammer ve ErdoÄŸan ile ordumuz iÃ§in somut yaptÄ±rÄ±mlar ve somut yardÄ±mlar hakkÄ±nda konuÅŸtum. KararlÄ± eylemler bekliyoruz ifadelerini kullandÄ±.Â 

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