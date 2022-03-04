Zaporijya nükleer santral nerede, patlarsa ne olur? Zaporijya nükleer santralin harita üzerindeki konumu, Türkiye’ye uzaklığı?

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı. Ukrayna tarafından son gelen bilgiler yangının kontrol altına alındığı yönünde. Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur? Zaporijya nükleer santral hakkında merak edilenler…

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.



Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRAL NEREDE, HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.



Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” ifadelerini kullandı.



Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenski, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.



Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" diye konuştu.

Bakan, nükleer santralde bir patlama olması halinde Çernobil'deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.

"RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SEYRİNDE"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.