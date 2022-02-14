GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaYunanistan'ı şok eden vahşet! Orakla öldürdüler...
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'ı şok eden vahşet! Orakla öldürdüler...
ABONE OL

Yunanistan'ı şok eden vahşet! Orakla öldürdüler...

Yunanistan'da 19 yaşındaki Alkis Kambanos'un rakip futbol takımını tuttuğu için öldürülmesi ülkede adeta şok etkisi yarattı. Kambanos'un öldürülmesi, yetkilileri taraftar derneklerini yöneten kuralları denemeye ve sertleştirmeye yöneltirken güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda taraftar çetesi çökertildi.

14.02.2022 - 16:07 |
Yunanistan'ı şok eden vahşet! Orakla öldürdüler...

19 yaşındaki bir gencin rakip takımın taraftarları tarafından vahşice öldürülmesi 10 gündür Yunanistan'ın bir numaralı gündem maddesi. Olayla ilgili son şüpheli de bugün güvenlik güçlerine teslim olurken talihsiz çocuğun son sözlerinin 'Yeter artık vurmayın' olduğu öğrenildi.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

RAKİP TAKIMI TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ
Kambanos, 1 Şubat'ta Selanik'in Harilaou semtinde gece saatlerinde sokakta yürürken araçlarla yanına gelen bir taraftar çetesi tarafından bıçaklandı. 19 yaşındaki Alkis Kambanos, Aris futbol kulübünün bir hayranıydı ve saldırganlar da rakip PAOK'un destekçileriydi. İddiaya göre genç adam sadece rakip takımın taraftarı olduğu için öldürüldü.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

ORAKLA ÖLDÜRMÜŞLER
Talihsiz genç bıçaklandıktan sonra olay yerinde kan kaybından hayatını kaybederken yanındaki iki arkadaşı da Papanikolaou Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerin genci orakla öldürdüğü ve silahı da bir kaç metre uzaklıktaki çöp kutusuna attıkları öğrenildi.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

TARAFTAR KLUPLERİNE BASKIN: ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONDU
1 Şubat'ta meydana gelen korkunç olayın ardından şimdiye kadar 10 kişi gözaltına alınmıştı. 11. şüpheli de bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüphelilerden biri cinayetle suçlanırken, diğerleri ağır polis koruması altında hakim karşısına çıkarıldı.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

Cinayetin ardından polis, Selanik ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da çok sayıda futbol taraftar kulübüne baskın düzenledi. Çok sayıda silaha el konuldu. Polis bu yerleri rakip kulüp taraftarlarına yönelik saldırıların düzenlendiği ve genellikle uyuşturucu satışlarının yapıldığı yerler olarak nitelendirdi.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

SADECE KOMBİNE BİLETİ OLANLAR TİRÜBÜNLERE GİREBİLECEK
Olay ülkede infiale neden olurken Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, önümüzdeki ay meclise sunulacak bir yasa tasarısı ile şiddet uygulayan taraftarlar için daha sert cezalar getirileceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis taraftar tribünlerine artık sadece komine biletleri olanların girebileceğini açıkladı.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: YETER ARTIK VURMAYIN
Bugün Yunanistan medyasında 19 yaşındaki gencin son sözleri manşet oldu. 4 araba ile çevresini saran taraftar çetesinin saldırına maruz kalan gencin son sözlerinin 'Yeter artık vurmayın' olduğu öğrenildi.

Yunanistanı şok eden vahşet Orakla öldürdüler...

GÜNCEL HABERLER

İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

Sıradaki Haber
3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

Sıradaki Haber