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DünyaYunanistan’da feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi
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Yunanistan’da feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi

Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi. Kayıp olan 11 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.

20.02.2022 - 22:25 | | İHA
Yunanistan’da feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi

Geçtiğimiz Cuma günü Euroferry Olympia isimli feribotta İtalya seferini yaptığı sırada Yunanistan açıklarında yangın çıkmış, 292 yolcudan en az 281'i kurtarılmıştı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kayıp olan 11 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Söz konusu yangında ilk can kaybı kayıtlara geçerken, hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Evangelo Malisiada isimli Yunanistan vatandaşı olduğu belirtildi. Kayıp olan 10 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yetkililer, gemi içerisindeki sıcaklıktan dolayı, 45 kişilik özel ekipmanlı itfaiye erlerinin ancak kısa süreli arama çalışmaları yapabildiğini, soğutma çalışmaları ile birlikte aşamalı şekilde içeri girildiğini belirtti.

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