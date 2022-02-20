Yunanistan'da feribot yangını: Kayıp olan 12 kişiden biri bulundu

Yunanistan'daki Igoumenitsa limanından Adriyatik'in karşısında yer alan Brindisi limanına doğru ilerleyen Euroferry Olympia isimli gemide, gece yarısı alevler yükseldi. 183 metre uzunluğundaki gemide, yangın başladığı sırada 239 yolcu ile 51 mürettebat vardı.

32 otomobil ve 153 ağır vasıta araç taşıyan feribotun üçüncü garaj katında çıkan yangına müdahale edildi, Yunan Sahil Güvenliği feribottan 280 kişinin kurtarılarak Korfu Adası'na götürüldüğünü duyurdu.

Gemide gece boyu süren patlamalar ve yangınla artan ısının, kurtarma ekiplerinin feribota girmesini engellediği belirtiliyor.

Cuma günü sabah olduğunda ise Euroferry Olympia'dan halen dumanlar yükseliyordu ve 12 yolcu kayıptı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Pazar sabahı halen dumanlar çıkan feribotun fotoğraflarını dünyaya servis etti, dakikalar sonra kayıp yolculardan birinin canlı olarak bulunduğu açıklandı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansına konuşan bir Yunan sahil güvenlik görevlisi, kayıp kişilerin hepsinin TIR şoförü olduğunu kaydetmişti. Yetkili kayıp şoförlerin yedisinin Bulgaristan, üçünün Yunanistan, birinin Türkiye ve birinin Litvanya vatandaşı olduğunu belirtmişti.