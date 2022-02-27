Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Karşılıklı müzekerelerin başlaması için taraflar birbirine çağrıda bulunurken, işgalin ilk sıralarında gündem olan Yılan adası merak ediliyor. Burada, Rus güçler ve Ukraynalı küçük bir birlik karşı karşıya gelmişti. Peki, Yılan adası nerede? Yılan adası kimin kontrolünde? Yılan adasının önemi ne? İşte Yılan adasının haritadaki konumu!

YILAN ADASI KİMİN KONTROLÜNDE?

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Yılan Adası'nın kontrolünü aldıklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 82 Ukrayna askerinin teslim olduğu belirtilirken Rus savaş gemisine teslim olmayı reddeden 13 Ukrayna askerinin Rus bombardımanında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yaşanan acı durum için Zelenski “Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus güçleri adanın kontorlünü ele geçirdi.

YILAN ADASININ ÖNEMİ NE?

Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası, 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasında yaşanan sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı.

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya Serpent Adası (Ukraynaca: Зміїний; Rumence: Insula Șerpilor), Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edilmiştir.

YILAN ADASININ HARİTADAKİ KONUMU



