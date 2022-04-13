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DünyaUkraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde "zafer" pozu
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Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde "zafer" pozu

Ukraynalı siviller, Ukrayna-Rusya arasında Kiev çevresinde yaşanan çatışmalarda imha edilen Rus tanklarının yanına gelerek "zafer" pozu verdi.

13.04.2022 - 11:06 | | KİEV (İHA)
Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde "zafer" pozu

 Rusya-Ukrayna savaşında 49. güne girildi. Rusya’nın Ukrayna’da Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri birçok noktada kontrolü yeniden sağladı. Başkent Kiev ile Jitomir’i bağlayan ana yol, yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini taşıyor. Yol üzerinde köprüler yıkılırken, Rusya ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Rus askerlerinin çekildiği bölgeye dönen Ukraynalı siviller ise imha edilen ve üzerinde "V" sembolü yer alan tankın yanına gelerek "zafer" pozu verdi.

Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

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