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DünyaUkrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu
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Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu

Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi, Donbass Bölgesi'ndeki toprakların alınması için Ukrayna ordusuna karşı saldırı başlattığını duyurdu.

24.02.2022 - 10:36 | | MOSKOVA (İHA)
Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu

Rusya destekli Donbass Bölgesi'ndeki Luhansk yönetimi, yayınladığı bir mesaj ile Donbass Bölgesi'nin tamamını almak için operasyon başlattıklarını duyurarak, “Luhansk 24 Şubat'ta Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici olarak işgal edilen topraklarını kurtarmak için topçu atışlarıyla operasyon başlattı. Halk milisleri yalnızca askeri tesislere, askeri toplanma alanlarına ve askeri cephaneliklere ateş açtı. Operasyonda, sivil halk hedef alınmadı. Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin silahlarını bırakmaya, savaş alanlarını terk etmeye ve komutanlarının emirlerine uymamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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