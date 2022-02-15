Ukrayna’da kritik 16 Şubat kararı! Resmi tatil ilan edildi!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz" dedi.

"Özgürlük istiyoruz"

Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, "Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy, “Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım’ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna’yı sevenler günü de. Ukrayna’yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı" dedi.

Ukrayna, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemiyor

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya'nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini ifade etti.

ABD basınında yer alan Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov’dan açıklama geldi. Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, "Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya’nın 16 ve 17 Şubat'ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz" dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy : "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir" ifadelerini kullanırken, Scholz ise, "Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Kalanlar bizdendir"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

“Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz”

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

“Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır ve müzakere edilemez”

“Bir kez daha netleştirmek istiyorum, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır ve müzakere edilemez” ifadelerini kullanan Scholz, “Şimdi Rusya'dan gerilimi düşürmeye yönelik adımlar bekliyoruz. Aksi takdirde ‘ağır ekonomik, jeopolitik ve mali sonuçları’ olacaktır. Bunu yarın Moskova'da da söyleyeceğim" dedi. Almanya'nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna'ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini aktardı. Öte yandan Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.