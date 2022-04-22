GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
ABONE OL

Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor. Sivillerin havaya uçurulan köprülerdeki zorlu yolculuğu görüntülendi.

22.04.2022 - 13:27 | | KİEV (İHA)
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus ordusundan temizlenen bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor. Ukrayna'da savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin başkent Kiev'e ulaşmasını engellemek için Ukrayna güçleri tarafından kentte çok sayıda köprü havaya uçuruldu. Rus güçlerinin çekildiği başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna güçleri, köprüleri yeniden kullanıma açmak için onarım çalışmalarına başladı. Kentte onarılmayı bekleyen çökmüş köprülerden geçmeye devam eden Ukraynalı sivillerin yaşadıkları zorlu yolculuk ise görüntülendi.

GÜNCEL HABERLER

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İstanbul'da "Kinder" denetimi

İstanbul'da "Kinder" denetimi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

84 yıldır aynı iş yerinde çalışarak rekora imza attı! 'Sırf çalıştığını söylemek için bir iş yapılmaz'

Sıradaki Haber
İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

İstanbul'da sıkı denetim! 750 denetçi sahaya indi

Sıradaki Haber
Ayçiçeği açıklaması! Yeniden tersine döndü, fiyatları ikiye katladı...

Ayçiçeği açıklaması! Yeniden tersine döndü, fiyatları ikiye katladı...

Sıradaki Haber
Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

Sıradaki Haber