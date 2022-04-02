GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna’da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna’da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti
ABONE OL

Ukrayna’da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

02.04.2022 - 14:46 | | KİEV (İHA)
Ukrayna’da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken bombardımanda zarar gören şehirlerde halk yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna’nın doğusunda Harkov kentine komşu olan Sumskaya bölgesinde insanlar bir kısmı yıkılan köprüleri kullanmaya devam ediyor. Siviller, bir kısmı yıkılan köprüden dikkatle geçmeye çalıştı

    GÜNCEL HABERLER

    Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

    Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

    Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

    Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

    Sıradaki Haber
    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

    Sıradaki Haber
    Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

    Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber
    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

    Sıradaki Haber