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DünyaUkrayna’da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolü Ruslara geçti
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Ukrayna’da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolü Ruslara geçti

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiğini duyuruldu.

24.02.2022 - 22:18 |
Ukrayna’da Gostomel Askeri Havaalanı ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolü Ruslara geçti

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev’e yakın bir konumda bulunan stratejik Gostomel Askeri Havaalanı’nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünün Rusya’ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Gostomel Askeri Havaalanı’nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini açıkladı.

 

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