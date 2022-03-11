Ukrayna: Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, bugün yaptığı açıklamasında Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya’da gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Bakanların bir araya gelmesinin iyi bir adım olduğunu kaydeden Zhovkva, “Ancak nihai kararı veren Rusya Dışişleri Bakanı değil. Nihai karar savaşın son bulması, ateşkesin imzalanması, Rus askerlerinin çekilmedi ve bu tek bir kişinin (Putin) vereceği bir karar” ifadelerini kullandı.



Zhovkva, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in diplomatik çözüme hazır olduğunu ifade ederken, Rus liderden veya yardımcısından bu yönde bir açıklama gelmediğini sözlerine ekledi. Zhovkva, “Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır ancak bu müzakereler sırasında herhangi bir ödün vermeyecek" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Zhovkva, “NATO, Ukrayna’yı kabul etmeye hazır değilse Ukrayna tarafsızlığa açık. Ancak bu tür savaşların, korkunç saldırganlığın gelecekte de tekrar etmemesi için güçlü güvenlik garantileri istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Ukrayna’nın Avrupa’nın güvenliğini yenilemek için Putin ve komşularıyla çalışmak istediğini dile getiren Zhovkva, “Ülkem, Ukrayna halkı Avrupa ailesinin bir parçası olmayı hakkediyor. Ukrayna, Avrupa’nın güvenliği için savaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy masada olmadan Avrupa’nın güvenliği hakkında nasıl konuşabiliyor” ifadelerini kullandı.