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DünyaUkrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Beyaz Saray dünyaya duyurdu: Anlaştık
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Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Beyaz Saray dünyaya duyurdu: Anlaştık

Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştığını belirtti.

13.02.2022 - 21:34 | | İHA
Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Beyaz Saray dünyaya duyurdu: Anlaştık

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı
Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı.

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