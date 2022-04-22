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DünyaUkrayna: Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti
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Ukrayna: Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 58 gündür sürdüren Rus ordusunda bugüne kadar 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

22.04.2022 - 13:08 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusunda 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 138 çoklu roketatar sistemi, 69 hava savunma sistemi, 176 uçak ve 153 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 8 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 172 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.

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