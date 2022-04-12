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DünyaUkrayna: Rus ordusu 19 bin 600 askerini kaybetti
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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 600 askerini kaybetti

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 48 gündür sürdüren Rus ordusunda, bugüne kadar 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

12.04.2022 - 12:27 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 600 askerini kaybetti

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusunda 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 732 tank, bin 946 zırhlı araç, 349 topçu sistemi, 111 çoklu roketatar sistemi, 63 hava savunma sistemi, 157 uçak ve 140 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 124 insansız hava aracı ve bin 406 aracını da kaybettiği aktarıldı.

 

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