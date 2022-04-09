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DünyaUkrayna: Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti
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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 45 gündür sürdüren Rus ordusundan bugüne kadar 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

09.04.2022 - 13:16 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 askerini kaybetti

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.

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