Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisanda Rusya ordusunun K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için ısı tuzakları yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.
23.04.2022 - 11:59 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisanda Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.