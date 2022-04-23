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DünyaUkrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı
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Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği, 21 Nisanda Rusya ordusunun K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı. İkinci K-52 helikopterinin, güdümlü füzelerin hedefi olmamak için ısı tuzakları yayarak bölgeyi terk etmesi görüntülere yansıdı.

23.04.2022 - 11:59 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna Ulusal Muhafızları Hava Savunma Birliği yaptıkları açıklamada, olayın 21 Nisanda Zaporjiya bölgesinde meydana geldiğini belirterek Rusya ordusunun keşif ve saldırı helikopteri olarak bilinen K-52 Timsah helikopterlerinin bölgedeki Ukrayna güçlerini hedef aldığı ifade edildi. K-52 Helikopterleri, tanksavar füze sistemi ve lazer güdümlü toplarla donatılan Rus ordusunun en yeni birimlerinden biri olduğu belirtildi.

Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus K-52 Timsah helikopterinin düşürülme görüntülerini paylaştı

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