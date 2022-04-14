GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti
ABONE OL

Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Ukrayna ordusu, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.

14.04.2022 - 12:36 | | HARKOV (İHA)
Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününde devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi” denildi.

Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

GÜNCEL HABERLER

Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

Sıradaki Haber
Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

Sıradaki Haber
Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

Sıradaki Haber
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

Sıradaki Haber