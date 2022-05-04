Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu
Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.
04.05.2022 - 17:38 | | DONETSK (İHA)
Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Makeyevka kentinde Rus ordusuna yakıt tedarik edilen petrol deposunu vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, deponun vurulması sonucu bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığını belirtildi.
Saldırı sonucu petrol deposundaki 4 tankerin alev aldığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Ukrayna ordusu tarafından saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.