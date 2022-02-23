GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

23.02.2022 - 11:58 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Putin'in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin'i durdurmak için baskının artması gerekiyor. (Putin'in) ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

    Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Sıradaki Haber
    Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

    Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

    Sıradaki Haber
    POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

    POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

    Sıradaki Haber
    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    Sıradaki Haber