GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti
ABONE OL

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus tanklarının ayrılıkçı Luhanks yönetimindeki sınırı geçtiğini açıkladı.

24.02.2022 - 11:51 | | KİEV (İHA)
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Rusya tarafından Ukrayna’ya operasyon emrinin verilmesinin ardından ülkenin birçok şehrine saldırılar başladı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, “Rus tankları ayrılıkçı Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche'den giriş yaptı. Askeri çatışmalar bu bölgelere doğru devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri ise savunma yapmayı sürdürüyor” denildi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ayrıca tankların sınırı geçtiği anlara ait görüntüleri resmi sitesinde paylaştı.

 

GÜNCEL HABERLER

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Sıradaki Haber
Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Sıradaki Haber
Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber