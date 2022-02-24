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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Tüm Avrupa için savaş ilanıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı olduğunu ve bu saldırıların tüm Avrupa’ya yönelik bir savaş ilanı olduğunu duyurdu.

24.02.2022 - 19:33 |
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Tüm Avrupa için savaş ilanıdır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ifade eden Zelenski, AB'den Rusya'ya karşı ek sert yaptırım paketi geliyor. Tüm detayları Emmanuel Macron ile tartıştık. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve saldırganı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz dedi.

KUBELADAN DA 'SWIFT' TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Bu konuda diplomatik olmayacağım. Rusya'nın SWIFT'den men edilmesi gerektiğinden şüphe duyan herkes, masum Ukraynalı erkek, kadın ve çocukların kanının ellerinde olacağını anlamalıdır. SWIFTi ile Rusya bağlantısını kesin ifadelerini kullandı.

 

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