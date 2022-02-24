GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü
ABONE OL

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığına giderek bakanlık yetkilileri ile görüştü.

24.02.2022 - 12:24 | | ANKARA (İHA)
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere bakanlık binasına gitti. Bodnar, 20 dakikaya yakın süren görüşmenin ardından açıklama yapmak üzere büyükelçilik binasına doğru yola çıktı.

Görüşmede Bodnar’ın basın mensuplarına yaptığı, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları’nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz” şeklindeki açıklaması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koleksiyon mobilya halka arz eşit mi oransal mı? Koleksiyon mobilya halka arz hangi bankalar, hisse kodu ne?

Koleksiyon mobilya halka arz eşit mi oransal mı? Koleksiyon mobilya halka arz hangi bankalar, hisse kodu ne?

Sıradaki Haber
Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber