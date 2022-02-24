Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştü

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere bakanlık binasına gitti. Bodnar, 20 dakikaya yakın süren görüşmenin ardından açıklama yapmak üzere büyükelçilik binasına doğru yola çıktı.



Görüşmede Bodnar’ın basın mensuplarına yaptığı, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları’nın kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz” şeklindeki açıklaması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öngörülüyor.