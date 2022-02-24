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DünyaUkrayna Büyükelçisi Bodnar: 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Sabah verileri itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 tank da vuruldu. Rusya’ya ait birkaç kamyon yok edildi. Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu” dedi.

24.02.2022 - 12:14 | | ANKARA (İHA)
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’ya Rusya tarafından askeri müdahalenin başlatmasının ardından son gelişmeleri açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden gelen bilgileri paylaşan Bodnar, “Sabah verileri itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopteri düşürüldü, 3 tank da vuruldu. Rusya’ya ait birkaç kamyon yok edildi. Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Maalesef Ukrayna’yı savunan askerlerimiz arasında da kayıplar var. Maalesef aynı şekilde sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgiler ve haberler de gelmeye başladı” diye konuştu.

Gelen bilgilerin basın mensuplarıyla paylaşılacağını yineleyen Büyükelçi Bodnar, internette gerçeği yansıtmayan bilgilerin dolaştığını ve paylaşılmadan önce teyit edilmesi gerektiğini söyledi. “Size karşı tamamen açık olacağım” diyen Bodnar, “Söylemek isterim ki durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz. Bugünü hiçbir zaman unutmayın, çünkü 24 Şubat’ta dünya gerçekten değişti. Artık hayalet dünya bitti ve hepimiz savaş içindeyiz” açıklamasında bulundu.

Değerlendirmelerin ardından Büyükelçi Bodnar, Dışişleri Bakanlığında bakanlık yetkilileriyle görüşmek için büyükelçilikten ayrıldı.

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