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DünyaUkrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü
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Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda beş Rus savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildirdi. Rusya ise bu açıklamayı yalanladı.

24.02.2022 - 09:02 |
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor” denildi.

RUSYA YALANLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ise Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

ZELENSKIY: "ÇALIŞIYORUZ, ORDUMUZ ÇALIŞIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi. Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Zelenskiy, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.

“VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI”

Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenskiy, “Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kiev’de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

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