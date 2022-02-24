GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu
ABONE OL

Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 40 askerin öldürüldüğü bildirildi.

24.02.2022 - 16:06 | | KİEV (İHA)
Ukrayna, 40 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Rusya’nın Ukrayna topraklarına bu sabah saatlerinde başlattığı harekatın ardından Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rus bombardımanı sonucunda 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalılara silah çağrısında bulunarak Ukrayna halkına, “Ülkemizi savunuyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz ve ülkemizi koruyoruz. Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun” diyerek seslenmişti.

GÜNCEL HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

Sıradaki Haber
Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber