Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD'den son dakika açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığınca ABD Kongre'sine gönderilen mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı vurgulandı. Tavsiye mektubunda, "F-16 satışı ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek.' ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞMESİNDE DİLE GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.