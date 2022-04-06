Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD'den son dakika açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığınca ABD Kongre'sine gönderilen tavsiye mektubunda Türkiye'ye potansiyel F-16 satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile geçen ay yaptığı görüşmede Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediği dile getirmişti.
06.04.2022 - 21:23 |
ABD Dışişleri Bakanlığınca ABD Kongre'sine gönderilen mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı vurgulandı. Tavsiye mektubunda, "F-16 satışı ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek.' ifadeleri yer aldı.
ERDOĞAN, BIDEN İLE GÖRÜŞMESİNDE DİLE GETİRMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta ABD Başkanı Biden ile Rusya-Ukrayna krizini görüşmüştü. Erdoğan bu görüşmede Türkiye’nin ABD’den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16’ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirmişti.