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DünyaTHY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi
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THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları(THY), 26 Şubat'a kadar Belarus'un Minsk, 2 Mart'a kadar Rusya'nın Rostov, 4 Mart'a kadar ise Moldova'nın Kişinev şehirlerine gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

25.02.2022 - 09:32 | | İSTANBUL (İHA)
THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu. Yaşanan durum nedeniyle THY'nin yakın coğrafyadaki Belarus'un Minsk, Moldova'nın Kişinev ve Rusya'nın Rostov şehirlerine düzenlediği seferler de iptal edildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Değerli yolcularımız, Minsk (Belarus) uçuşlarımız 26 Şubat 2022 (dahil), Kişinev (Moldova) uçuşlarımız 4 Mart 2022 (dahil), Rostov (Rusya) uçuşlarımız 2 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" denildi.

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