Suudi Arabistan'da son dönemin en büyük infazı! 81 kişiyi idam ettiler

Suudi Arabistan, krallık tarafından yakın tarihte gerçekleştirilen en büyük toplu infazda, cinayetler ve militan gruplara mensup olmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giyen 81 kişiyi idam etti.

Devlete ait Suudi Basın Ajansı, infazların "masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giyenleri" içerdiğini söyleyerek infazları duyurdu.

Krallık ayrıca, idam edilenlerden bazılarının DEAŞ, El Kaide üyesi ve Yemen'deki Husi isyancılarının destekçileri olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, "Sanıklara bir avukat tutma hakkı verildi ve çok sayıda sivilin ve kolluk kuvvetlerinin ölümüne neden olan çok sayıda iğrenç suç işlemekten suçlu bulundukları yargı sürecinde Suudi yasaları uyarınca tüm hakları garanti altına alındı" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Krallık, tüm dünyanın istikrarını tehdit eden terörizm ve aşırılık yanlısı ideolojilere karşı katı ve sarsılmaz bir duruş sergilemeye devam edecek" denildi. (Milliyet)