GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaSpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
HaberlerDünya Haberleri SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
ABONE OL

SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon-9 roketi ile ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı.

17.04.2022 - 21:09 | | İHA
SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Ulusal Askeri Uzay İstihbarat Ofisi’nin (NUVKR) ihtiyaçları için uzaya Falcon-9 roketi ile istihbarat uydusunu uzaya fırlattı. Fırlatma, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-85 misyonu dahilinde California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 16.13'te gerçekleştirilirken, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Keşif uydusu olarak da biline casus uydular, üzerlerinde taşıdıkları askeri veya istihbari donanımlar ile uzay yerine yeryüzünü tarıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

    Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

    Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

    Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Hafta içi hafta sonu uygulanıyordu! Yeni dönem başlıyor, belli oldu, flaş yasak kararı...

    Hafta içi hafta sonu uygulanıyordu! Yeni dönem başlıyor, belli oldu, flaş yasak kararı...

    Sıradaki Haber
    SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

    SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

    Sıradaki Haber
    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

    Sıradaki Haber